واشنطن بوست: الضربات الإيرانية دمرت أكثر من 228 هدفاً أميركياً

وذكرت الصحيفة، استناداً إلى تحليل صور أقمار صناعية، أن الأضرار شملت حظائر طائرات وثكنات ومستودعات وقود ومنظومات رادار واتصالات ودفاع جوي، في مستوى دمار يفوق ما أعلنته سابقاً.وأضافت أن الهجمات أجبرت القوات الأميركية على إخلاء معظم قواعدها في بداية الحرب، مع تسجيل مقتل 7 جنود وإصابة أكثر من 400 آخرين، بينهم حالات خطيرة.وأشارت إلى أن خبراء عسكريين أكدوا دقة الضربات الإيرانية، التي استهدفت مواقع حساسة، في حين أظهرت الأحداث ثغرات في أنظمة الدفاع الجوي الأميركية، لا سيما في مواجهة الطائرات المسيّرة.وبيّنت أن المخططين العسكريين الأميركيين يدرسون حالياً خيارات تتراوح بين تقليص الوجود العسكري في المنطقة أو الإبقاء عليه مع تحمل مخاطر أكبر، في ظل استنزاف جزء كبير من منظومات الدفاع الجوي.