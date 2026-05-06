غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تخلّف ضحايا



شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في ، بينها الداوودية، السكسكية، أنصارية، والغسانية، إضافة إلى خربة سلم في قضاء .



وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارات نُفذت على دفعات، مستهدفة منازل ومناطق مدنية في نطاق وقضاء .



وأفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف بلدة السكسكية.



