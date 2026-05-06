ترامب: أشعر باقترابنا من إبرام اتفاق مع ايران

وقال في تصريحات لشبكة بي بي إس، انه "من المحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل زيارتي للصين الأسبوع المقبل".وأضاف، "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للغاية لإنهاء الحرب وسيتعين العودة لقصف مدمر ما لم ينته الأمر".وتابع، "أشعر باقترابنا من إبرام اتفاق لكن سنتحقق مما سيحدث"، مشيرًا إلى أنه "من غير المرجح إرسال المبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للمشاركة في المحادثات".