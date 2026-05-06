القوات الأمريكية: عطلنا ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني

وقالت القوات الأمريكية في بيان: "رصدت قوات (سنتكوم) ناقلة النفط " " أثناء عبورها المياه الدولية في طريقها إلى ميناء إيراني في خليج عُمان".وأضافت أن القوات الأمريكية وجهت عدة تحذيرات وأبلغت السفينة التي ترفع العلم الإيراني بأنها تنتهك الحصار الأمريكي المفروض عليها.وأفادت بأنه وبعد أن طاقم ناقلة النفط "حسناء" التحذيرات المتكررة، قامت القوات الأمريكية بتعطيل دفة الناقلة بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 20 ملم لطائرة مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 سوبر " انطلقت من حاملة الطائرات "يو أبراهام " (CVN 72).وأكدت القوات الأمريكية في بيانها أن ناقلة النفط "حسناء" تعطلت ولم تتجه إلى .وشددت على أن الحصار الأمريكي المفروض على السفن التي تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها لا يزال ساري المفعول بالكامل، مشيرة إلى أن قوات القيادة المركزية تواصل العمل بحرص ومهنية لضمان الامتثال.