القوات الأمريكية: عطلنا ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني
دوليات
2026-05-06 | 13:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
357 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
فرضت القوات الأمريكية العاملة في
خليج عمان
إجراءات الحصار عن طريق تعطيل ناقلة نفط فارغة ترفع العلم الإيراني كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني صباح الأربعاء 6 ايار.
وقالت القوات الأمريكية في بيان: "رصدت قوات
القيادة المركزية
(سنتكوم) ناقلة النفط "
حسناء
" أثناء عبورها المياه الدولية في طريقها إلى ميناء إيراني في خليج عُمان".
وأضافت أن القوات الأمريكية وجهت عدة تحذيرات وأبلغت السفينة التي ترفع العلم الإيراني بأنها تنتهك الحصار الأمريكي المفروض عليها.
وأفادت بأنه وبعد أن
تجاهل
طاقم ناقلة النفط "حسناء" التحذيرات المتكررة، قامت القوات الأمريكية بتعطيل دفة الناقلة بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 20 ملم لطائرة مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 سوبر
هورنت
" انطلقت من حاملة الطائرات "يو
إس إس
أبراهام
لينكولن
" (CVN 72).
وأكدت القوات الأمريكية في بيانها أن ناقلة النفط "حسناء" تعطلت ولم تتجه إلى
إيران
.
وشددت على أن الحصار الأمريكي المفروض على السفن التي تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها لا يزال ساري المفعول بالكامل، مشيرة إلى أن قوات القيادة المركزية تواصل العمل بحرص ومهنية لضمان الامتثال.
