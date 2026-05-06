حزب الله: استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في دير سريان بطائرة انقضاضيّة

وذكر الحزب في بيان، أنه "دفاعًا عن وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 19:10 الأربعاء 06-05-2026 آليّة نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وشوهدت تحترق".وأضاف انه "على إثر هذا، تدخّلت طائرة مروحيّة لإخلاء الإصابات، ثمّ استهدف المجاهدون قوّة الإخلاء بقذائف المدفعيّة وشوهد جنود العدوّ يفرّون من المنطقة".