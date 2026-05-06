بعد سحبها من ألمانيا.. دولة اوروبية تعلن استعدادها لاستقبال القوات الأمريكية

وقال ناوسيدا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي في ميدان كابتشاميستيس العسكري في ليتوانيا، يوم الأربعاء: "قبل كل شيء نهتم بأن يبقى هؤلاء العسكريون الذين قد يتم سحبهم من ، في أوروبا".وتابع: "والمسألة الثانية هي في أي بلد سيتم نشرهم. ونحن في ليتوانيا على استعداد لاستقبال أي عدد ممكن من الحلفاء".وأكد: "ولهذا الغرض نجهز كل البنية التحتية الضرورية، سواء للتدريبات أو للنشر".وأشار الرئيس الليتواني في هذا السياق إلى أن بلاده تتوقع انتشار لواء ألماني يضم 5 آلاف عسكري على أراضيها مع نهاية عام 2027، مضيفا أن هناك أيضا ألف عسكري أمريكي على الأراضي الليتوانية حاليا.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم 2 مايو عن قراره سحب 5 آلاف عسكري أمريكي من ألمانيا. ومن المتوقع أن يجري ذلك ما بين 6 أشهر وعام واحد.