إيران تعلن عن صياغة وتطبيق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز
المزيد
ترامب يمنح إيران أسبوعاً لتوقيع مقترح السلام.. هذه ابرز بنوده؟
دوليات
2026-05-06 | 17:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
966 شوهد
ذكر مذيع قناة "
فوكس
نيوز"،
بريت باير
، بعد مقابلة أجراها مع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، أن الأخير منح
إيران
مهلة أسبوع واحد لتوقيع مقترح السلام الأمريكي.
وقال باير خلال
بث القناة
: "سألته عن المهلة الزمنية، ويعتقد أن كل شيء يجب أن ينتهي في غضون أسبوع". جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن
ترامب
، اليوم الأربعاء، تعليق "مشروع الحرية" العسكري مؤقتا، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع
إيران
.
وكان موقع "أكسيوس" قد أشار في وقت سابق من يوم الأربعاء نقلا عن مصادر إلى أن
البيت الأبيض
يعتقد أن
الولايات المتحدة
وإيران قد توقعان قريبا مذكرة تفاهم من صفحة واحدة و14 نقطة لإنهاء الصراع.
ووفقا للموقع، تتضمن المذكرة:
* الإعلان عن انتهاء الحرب في المنطقة
* بدء فترة مفاوضات مدتها 30 يوماً بشأن اتفاق مفصل لفتح
مضيق هرمز
* وضع حدود للبرنامج النووي الإيراني
* رفع العقوبات الأمريكية وإطلاق سراح مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة
وبحسب الموقع، سيتم خلال فترة الـ 30 يوما تخفيف القيود الإيرانية على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي بشكل تدريجي.
في المقابل، نقلت وكالة "
تسنيم
" الإيرانية عن مصدر لم تسمّه أن
طهران
لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، وأن المسودة تحتوي على بعض البنود "غير المقبولة".
كما وصف إبراهيم رضائي، الناطق باسم لجنة
الأمن القومي
في
البرلمان الإيراني
، محتوى المذكرة التي نشرتها "أكسيوس" بأنها "ليست واقعية بقدر ما هي قائمة أمنيات أمريكية".
من جانبه، هدد ترامب إيران عبر منصته "تروث سوشيال" باستئناف القصف "بمستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه من قبل" إذا لم توافق طهران على الصفقة.
وكتب: "بافتراض أن إيران توافق على ما تم الاتفاق عليه - وهو افتراض قد يكون كبيرا - فإن 'الغضب الملحمي' الأسطوري سينتهي، وستكون الهدنة الفعالة قد سمحت بفتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران. إذا لم يوافقوا، يبدأ القصف، وسيكون، للأسف، بمستوى أعلى بكثير وكثافة أكبر مما كان عليه من قبل".
يُذكر أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى بدأت في 28 فبراير 2026، ودخلت هدنة هشة حيز التنفيذ في 8 أبريل.
