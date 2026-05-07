"إن بي سي نيوز": السعودية منعت استخدام واشنطن قواعدها وأجواءها لإعادة فتح مضيق هرمز

وحسب مصادر "إن بي "، فقد فاجأ الحلفاء الخليجيين بإعلانه "مشروع الحرية" على بعد ظهر الأحد، وهو ما أثار غضب القيادة في .وردا على ذلك، أبلغت المملكة بأنها لن تسمح للجيش الأمريكي بتشغيل طائرات من "قاعدة الأمير سلطان" الجوية جنوب شرقي العاصمة ، أو التحليق عبر المجال الجوي السعودي لدعم هذا الجهد، وفقا للمسؤولين.وقال مسؤولان أمريكيان إن مكالمة بين ترامب وولي السعودي لم تنجح في حل المشكلة، ما دفع الرئيس إلى تعليق "مشروع الحرية" من أجل استعادة وصول إلى المجال الجوي الحيوي.كما فوجئ حلفاء خليجيون مقرّبون آخرون إذ تحدث الرئيس مع قادة في قطر بعد أن كانت العملية قد بدأت بالفعل.وقال مصدر سعودي لشبكة "إن بي سي" إن ترامب وولي العهد "كانا على تواصل منتظم". وأضاف أن المسؤولين السعوديين كانوا أيضا على تواصل مع ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس والقيادة المركزية الأمريكية ووزير الخارجية .وعند سؤاله عمّا إذا كان إعلان "مشروع الحرية" قد فاجأ القيادة السعودية، قال المصدر السعودي: "المشكلة في هذا الافتراض هي أن الأمور تحدث بسرعة في الزمن الحقيقي".وأضاف أن السعودية كانت "داعمة جدًا للجهود الدبلوماسية" التي تقودها باكستان للتوسط في اتفاق بين والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.وقال مسؤول في في بيان، عند سؤاله عن احتمال مفاجأة بعض قادة دول بإعلان الجهد الأمريكي لمساعدة السفن في عبور : "تم إبلاغ الحلفاء الإقليميين مسبقا".وقال دبلوماسي من الشرق الأوسط إن الولايات المتحدة لم تنسّق "مشروع الحرية" مع سلطنة عُمان إلا بعد إعلان ترامب. وأضاف: "الولايات المتحدة أعلنت أولًا ثم نسّقت معنا لاحقا"، مشيرا إلى أنهم "لم يكونوا غاضبين أو مستائين".