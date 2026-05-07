مقتل عزام خليل الحية نجل رئيس حركة "حماس"

ومن المنتظر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل اليوم الخميس على الساعة 11 بالتوقيت المحلي في ، ومن ثم الدفن في مقبرة المعمدان.وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية ومصادر من الفلسطينية "حماس" إن شنت ضربات جوية أمس الأربعاء على القطاع استهدفت نجل كبير مفاوضي الحركة، وأصابته بجروح خطيرة، وأسفرت كذلك عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.وفقد الحية بالفعل 3 من أبنائه في محاولات إسرائيلية سابقة لاغتياله، سقط 2 منهم في خلال جولتي القتال عامي 2008 و2014، بينما قُتل الثالث في محاولة إسرائيلية لاغتيال قادة من الحركة في العام الماضي.وكتب طاهر النونو، القيادي في "حماس" ومساعد الحية في منشور على " ": "استهداف عزام بالقصف قمة في الانحطاط القيمي والأخلاقي".وأضاف: "القصف والقتل يزيد المفاوض تمسكا بمواقفه وحقوق شعبه وإرادته الحرة".