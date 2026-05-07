كواليس تعليق "مشروع الحرية": بن سلمان وراء تراجع ترامب المفاجئ

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن عن صياغة وتطبيق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كواليس تعليق "مشروع الحرية": بن سلمان وراء تراجع ترامب المفاجئ

دوليات

2026-05-07 | 04:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كواليس تعليق &quot;مشروع الحرية&quot;: بن سلمان وراء تراجع ترامب المفاجئ
331 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

نقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية عن مصادر، فجر الخميس، بأن التراجع المفاجئ للرئيس دونالد ترامب عن “مشروع الحرية” لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، جاء عقب قرار حليف خليجي رئيسي بتعليق استخدام الجيش الأمريكي لقواعده وأجوائه في العملية.

وقال تقرير للشبكة إن ترامب “فاجأ حلفاءه الخليجيين” بإعلانه “مشروع الحرية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي فجر الاثنين، “ما أثار استياء القيادة في السعودية”.

وأضاف أنه ردًا على ذلك، أبلغت السعودية الولايات المتحدة بأنها لن تسمح للطائرات العسكرية الأمريكية بالانطلاق من قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب شرقي الرياض، أو المرور عبر الأجواء السعودية لدعم المهمة.

وأشار تقرير “إن بي سي” إلى أن اتصالاً هاتفياً بين ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم ينجح في حل المسألة، ما اضطر الرئيس الأمريكي إلى تعليق المشروع لاستعادة الوصول العسكري الأمريكي إلى الأجواء الحيوية.

وأوضح أن “حلفاء خليجيين آخرين شعروا بالمفاجأة أيضًا”، حيث تحدث ترامب مع قادة قطريين فقط بعد أن بدأت العملية فعليًا.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر سعودي قوله، إن ترامب والأمير محمد بن سلمان “كانا على تواصل منتظم”.

ولدى سؤاله عما إذا كان إعلان “مشروع الحرية” قد فاجأ القيادة السعودية، أجاب المصدر: “المشكلة في هذه الفرضية هي أن الأمور تجري بسرعة فعليا”.

وأضاف المصدر أن السعودية “تدعم بقوة الجهود الدبلوماسية” التي تبذلها باكستان للتوسط في التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء النزاع.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانبين الأمريكي والسعودي حول ما أوردته “إن بي سي نيوز”.

وكان ترامب قد أعلن عبر منصته “تروث سوشيال” فجر الاثنين، إطلاق ما أسماه “مشروع الحرية”، بهدف توفير مرافقة للسفن التجارية التابعة لدول “محايدة” والعالقة في مضيق هرمز.

والأربعاء، أعلن ترامب تعليقا مؤقتا لـ”مشروع الحرية”، بادعاء “وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل” مع إيران.

فيما نفت وسائل إعلام إيرانية قرب التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن طهران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، الذي يتضمن، وفق وصفها، “بنودا غير مقبولة”.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
Play
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
Play
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
Play
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
Play
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
Live Talk
Play
Live Talk
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
Play
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
Play
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
Play
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
Play
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
Play
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
Play
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
Play
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
Play
العراق في دقيقة 06-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
Play
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-06
Live Talk
Play
Live Talk
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
Play
فتيات عراقيات يتألقن في الرياضات الفنون القتالية - الحلقة ١٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
Play
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
Play
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
Play
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
Play
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27

اخترنا لك
لقاء الساعتين والنصف: بزشكيان يكشف كواليس اجتماعه بالمرشد مجتبى الخامنئي
07:11 | 2026-05-07
إصابة السرطان تعود للواجهة: القضاء الإسرائيلي يفتح الملف الطبي لنتنياهو
06:37 | 2026-05-07
رفع السرية عن رسالة "انتحار" منسوبة لجيفري إبستين
06:17 | 2026-05-07
إيران تعلن استعدادها لتلبية احتياجات السفن في مضيق هرمز
05:37 | 2026-05-07
مقتل عزام خليل الحية نجل رئيس حركة "حماس"
04:00 | 2026-05-07
"إن بي سي نيوز": السعودية منعت استخدام واشنطن قواعدها وأجواءها لإعادة فتح مضيق هرمز
01:39 | 2026-05-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.