كواليس تعليق "مشروع الحرية": بن سلمان وراء تراجع ترامب المفاجئ

وقال تقرير للشبكة إن “فاجأ حلفاءه الخليجيين” بإعلانه “مشروع الحرية” عبر فجر الاثنين، “ما أثار استياء القيادة في السعودية”.وأضاف أنه ردًا على ذلك، أبلغت بأنها لن تسمح للطائرات العسكرية الأمريكية بالانطلاق من جنوب شرقي ، أو المرور عبر الأجواء السعودية لدعم المهمة.وأشار تقرير “إن بي سي” إلى أن اتصالاً هاتفياً بين ترامب وولي العهد السعودي لم ينجح في حل المسألة، ما اضطر الرئيس الأمريكي إلى تعليق المشروع لاستعادة الوصول العسكري الأمريكي إلى الأجواء الحيوية.وأوضح أن “حلفاء خليجيين آخرين شعروا بالمفاجأة أيضًا”، حيث تحدث ترامب مع قادة قطريين فقط بعد أن بدأت العملية فعليًا.ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر سعودي قوله، إن ترامب والأمير “كانا على تواصل منتظم”.ولدى سؤاله عما إذا كان إعلان “مشروع الحرية” قد فاجأ القيادة السعودية، أجاب المصدر: “المشكلة في هذه الفرضية هي أن الأمور تجري بسرعة فعليا”.وأضاف المصدر أن السعودية “تدعم بقوة الجهود الدبلوماسية” التي تبذلها باكستان للتوسط في التوصل إلى اتفاق بين والولايات المتحدة لإنهاء النزاع.ولم يصدر تعليق رسمي من الجانبين الأمريكي والسعودي حول ما أوردته “إن بي سي نيوز”.وكان ترامب قد أعلن عبر منصته “تروث سوشيال” فجر الاثنين، إطلاق ما أسماه “مشروع الحرية”، بهدف توفير مرافقة للسفن التجارية التابعة لدول “محايدة” والعالقة في .والأربعاء، أعلن ترامب تعليقا مؤقتا لـ”مشروع الحرية”، بادعاء “وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل” مع إيران.فيما نفت وسائل إعلام إيرانية قرب التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، الذي يتضمن، وفق وصفها، “بنودا غير مقبولة”.