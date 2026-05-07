الخزانة الأميركية تكشف أسماء وتفاصيل قياديين بالفصائل وشركات عراقية شملتهم العقوبات

اعلنت الخزانة الامريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 4 قياديين لفصائل عراقية مرتبطة بايران، على حد قولها



وذكرت ، انه "فرضنا عقوبات على أشخاص وكيانات تجارية تستغل قطاع النفط العراقي وتقوض أمن البلاد".

واكملت ان " العراقي يستغل منصبه لتسهيل تحويل مسار النفط وبيعه لصالح النظام الإيراني".



ولفتت الى انه "تم فرض عقوبات على 4 من كبار قادة الفصائل الموالية لإيران منها كتائب وعصائب أهل الحق".



بدوره اكد ، ان "نظام ينهب موارد #العراق ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما يستغل نفطه لتمويل الإرهاب".





وشملت العقوبات الأسماء التالية:

• الشويلي – لارتباطه بكتائب

• – لارتباطه بسعيد

• لازم البهادلي – لارتباطه بعصائب أهل الحق

• مكصوصي – لارتباطه بكتائب سيد الشهداء



كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على الشركات العراقية التالية:

• شركة طاقة للنقل العام والخدمات البحرية والاستشارات العقارية المحدودة

• شركة طاقة الخليج للخدمات

• شركة طاقة الدولية لاستيراد وبيع المنتجات النفطية



وأكدت الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لملاحقة الشبكات المالية والاقتصادية التي تدعم جهات وفصائل مرتبطة بإيران داخل العراق والمنطقة.