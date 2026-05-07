الهند تكشف عن مبادرة بحرية جديدة في ظل تطورات الشرق الأوسط

ولم يعد مستقبل الهند البحري مجرد طموح بعيد المنال، بل هو واقع ملموس، وقلّما نجد مبادرة تجسد هذا التحول بوضوح مشروع نيكوبار . هذا المشروع، الذي أُعلن عنه كمبادرة تنموية تحويلية، لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يهدف إلى إعادة تعريف مكانة الهند الاستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية في منطقة المحيطين والهادئ.ويسعى مشروع نيكوبار العظيم، في جوهره، إلى تعزيز وجود الهند في وتفاعلها مع جنوب . وهذا هدف بالغ الأهمية، إذ تقع جزر أندامان ونيكوبار على مفترق طرق تجارية بحرية حيوية، لا سيما بالقرب من ، الذي يمر عبره جزء كبير من التجارة العالمية، بالنسبة للهند، يُعدّ تعزيز القدرات في هذه المنطقة ضرورة اقتصادية واستراتيجية في آن واحد.ولعقود طويلة، قيّد عدم استغلال الهند الكامل لجزرها استراتيجية الهند البحرية. بينما هيمنت الاعتبارات القارية على عملية صنع السياسات، وظلّت الإمكانات الهائلة لمنطقة غير مُستغلة بالشكل الأمثل، يُشير مشروع نيكوبار الكبرى إلى قطيعة حاسمة مع ذلك الماضي، ويعكس ثقة الهند المتزايدة بنفسها، وإدراكها أن مستقبل القوة العالمية سيتحدد بالممرات البحرية بقدر ما سيتحدد بالحدود البرية.ويتضمن المشروع تطوير بنية تحتية حيوية، تشمل ميناءً للشحن العابر، ومطارًا دوليًا، وأنظمة حضرية ولوجستية متكاملة، وهذه ليست مكونات منفصلة، بل تُشكّل معًا مركزًا اقتصاديًا شاملًا يهدف إلى ترسيخ مكانة الهند كلاعب رئيسي في شبكات الشحن والتجارة العالمية.واليوم، تُعالج حصة كبيرة من شحنات الهند العابرة عبر موانئ أجنبية مثل وسنغافورة ودبي، وهذا الاعتماد له تكاليف اقتصادية واستراتيجية، فمن خلال تطوير مركز شحن عابر عالمي المستوى في نيكوبار الكبرى، تُتاح للهند فرصة الاحتفاظ بجزء أكبر من هذه الشحنات محليًا، والحد من أوجه القصور اللوجستية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.وفي عصرٍ يتسم بالتقلبات الجيوسياسية، برزت منطقة المحيطين الهندي والهادئ كساحةٍ مركزيةٍ للتنافس العالمي. فمن صعود طموحات البحرية إلى الدور المتطور للقوى الإقليمية، يتغير المشهد الاستراتيجي بوتيرةٍ متسارعة.