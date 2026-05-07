الصحة العالمية: لا لقاحات أو علاجات لمواجهة "هانتا" حتى الآن

أكدت الخبيرة في العالمية أنايس ليغان، عدم وجود لقاحات معتمدة أو بروتوكولات علاجية مخصصة لمواجهة فيروس "هانتا"، الذي تفشى موخرا على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس".

وخلال مؤتمر صحفي خُصص لبحث تطورات الوضع المرتبط بتفشي الفيروس على متن سفينة الرحلات، قالت ليغان: "لا توجد في الوقت الراهن تدابير طبية معتمدة، سواء تعلق الأمر بعلاج مضاد للفيروسات أو بلقاحات مخصصة لهذا الفيروس بعينه".

وأضافت أن العالمية تدعم في المقابل برامج بحثية دولية تهدف إلى تسريع تطوير وسائل مواجهة فعالة للأسر الفيروسية الخطرة، ومنها فيروسات هانتا.

وشددت الخبيرة على أن الإجراء الأهم في الوقت الراهن لمواجهة الإصابة بفيروسات "هانتا" يتمثل في الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب، في ظل غياب علاج نوعي أو لقاح معتمد حتى الآن.

وتم الإعلان عن تفشي الفيروس على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس"، في في بداية شهر مايو الجاري، حيث يوجد على متنها 149 شخصا.