ناقلات تعبر هرمز بطرق تقلل من مخاطر الاستهداف
دوليات
2026-05-07 | 14:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
150 شوهد
أفادت مصادر في قطاع النفط وبيانات تتبع الشحن بأن الإمارات ومشترين دوليين تمكنوا مؤخرا من تسيير عدد من ناقلات النفط الخام عبر
مضيق هرمز
بعد تعطيل أنظمة التتبع الخاصة بها.
وتمثل هذه الشحنات جزءا محدودا من الصادرات الإماراتية المعتادة قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على
إيران
، إلا أنها تعكس مستوى المخاطر التي تتحملها الدول المنتجة والمشترون لضمان استمرار تدفق المبيعات النفطية.
وفي المقابل، اتجهت دول خليجية أخرى مثل
العراق
والكويت وقطر إلى تقليص صادراتها أو خفض الأسعار لجذب المشترين، فيما اعتمدت
السعودية
بشكل أكبر على الشحن عبر البحر الأحمر.
وكشفت بيانات من شركات تتبع السفن "كبلر" و"سينماكس" إلى جانب ثلاثة مصادر مطلعة، أن شركة بترول
أبو ظبي
الوطنية "أدنوك" صدّرت خلال أبريل ما لا يقل عن أربعة ملايين برميل من خام "زاكوم العلوي" ومليوني برميل من خام "داس"، عبر أربع ناقلات انطلقت من موانئ داخل
الخليج
.
وأوضحت البيانات أن هذه الشحنات تم تفريغها بطرق متعددة، من بينها النقل من سفينة إلى أخرى قبل إعادة توجيه النفط إلى مصاف في جنوب
شرق آسيا
، أو تخزينه في
سلطنة عمان
، أو شحنه مباشرة إلى
كوريا الجنوبية
، استنادا إلى مصادر مطلعة على العمليات وبيانات التتبع.
وأشارت بيانات "أدنوك" إلى أن الشركة خفّضت صادراتها بأكثر من مليون برميل يوميا منذ اندلاع الحرب، مقارنة بمستويات العام الماضي التي بلغت نحو 3.1 مليون برميل يوميا. ويأتي معظم إنتاج الشركة من خام "مربان" الذي ينقل عبر خط أنابيب من الحقول البرية إلى ميناء
الفجيرة
.
مقالات ذات صلة
ناقلة غاز اماراتية تعبر مضيق هرمز
08:47 | 2026-04-28
ناقلة هندية تحمل مليوني برميل من النفط العراقي تتعرض لاستهداف بمضيق هرمز
06:46 | 2026-04-18
إيران تعلن استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز
18:26 | 2026-03-01
استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز وميناء في سلطنة عمان
04:43 | 2026-03-01
