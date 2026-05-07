إيران: لم نرد بعد على المقترح الأمريكي بشأن خطة الـ14 بندا

وقال المتحدث باسم بقائي أن لم تقدم حتى الآن أي رد رسمي إلى .كما قال بقائي، إن المباحثات الأخيرة مع الجانب الباكستاني تركزت على المقترح الإيراني الذي تم نقله إلى عبر إسلام آباد، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي قدم بدوره ملاحظاته ورؤيته للخطة.وأوضح المتحدث الإيراني أن المقترح ما يزال "قيد الدراسة" داخل ، مضيفا أن طهران "لم تصل بعد إلى ملخص نهائي"، وأن الرد سيتم نقله عبر الوسيط الباكستاني فور الانتهاء من المشاورات الداخلية.وأشار بقائي إلى أن الخطوات اللاحقة ستحدد "استنادا إلى نتائج تبادل الرسائل" بين الطرفين، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء الاستقرار في المنطقة.