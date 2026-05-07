تفعيل الدفاعات الجوية غرب طهران وحديث عن التصدي لأهداف

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتفعيل الدفاعات الجوية غرب ، وتحدثت عن التصدي لأهداف "معادية".

وقالت تلك الوسائل، "أصوات تفعيل الدفاعات الجوية غرب "، مضيفة "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية غرب طهران".

ودوت انفجارات مجهولة المصدر، مساء اليوم الخميس، جنوبي ، فيما أشارت الى تعرض أجزاء من رصيف بهمن بجزيرة قشم لاستهداف خلال تبادل إطلاق النار بين "القوات الإيرانية والعدو".