مسؤول أمريكي يعلن تنفيذ ضربات على ميناء قشم وبندر عباس

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، عن تنفيذ ضربات على ميناء قشم وبندر عباس في .

وقالت نيوز، " نفذ للتو غارات على ميناء قشم الإيراني ومدينة عباس".

ونقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي، "الجيش الأمريكي نفذ ضربات على ميناء قشم وبندر عباس بإيران لكن هذا ليس استئنافا للحرب".

بدورها، قالت وكالة ، "دوي انفجار جديد في مدينة بندر عباس"، وأضافت "دوي انفجار في مدينة ميناب جنوبي ".

ودوت انفجارات مجهولة المصدر، مساء اليوم الخميس، جنوبي إيران، فيما أشارت الى تعرض أجزاء من رصيف بهمن بجزيرة قشم لاستهداف خلال تبادل إطلاق النار بين القوات الإيرانية والعدو".