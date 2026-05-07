الجيش الأمريكي يعلن توجيه ضربات دقيقة لمنشآت ومواقع إيرانية

أعلن ، عن توجيه ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادية.

وقالت ، "اعترضنا هجمات إيرانية غير مبررة وتم الرد بضربات دفاعية"، موضحة "الهجمات الإيرانية كانت لدى عبور مدمرات الصواريخ الموجهة إلى ".

وأضافت "وجهنا ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع"، كاشفة " أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية".

وأكدت الأمريكية، "سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني"، مضيفة "لا نسعى للتصعيد في المنطقة لكننا في أقصى درجات الجاهزية لحماية قواتنا".

ودوت انفجارات مجهولة المصدر، مساء الخميس، جنوبي إيران، فيما أشارت الى تعرض أجزاء من رصيف بهمن بجزيرة قشم لاستهداف خلال تبادل إطلاق النار بين "القوات الإيرانية والعدو".