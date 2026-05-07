ترامب يعلن إجراء "مكالمة رائعة" مع فون دير لاين.. ما علاقة إيران

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، كتب : "لقد قُطع لي وعد بأن يفي بالتزاماته بموجب الاتفاقية، وأن يخفض تعرفاته إلى الصفر".ومع ذلك، وضع ترامب مهلة زمنية لتنفيذ هذه الوعود قائلا: "وافقتُ على منح مهلة حتى الذكرى الـ250 لتأسيس بلادنا، وإلا، للأسف، سترتفع التعرفات الجمركية عليهم فورا إلى مستويات أعلى بكثير".وأشار ترامب في منشوره أيضا إلى صفقة تيرنبيري التجارية التي قال إنها "أكبر اتفاقية تجارية على الإطلاق" وأضاف: "لقد كنتُ أنتظر بصبرٍ أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب الاتفاقية التجارية التاريخية التي أبرمناها في تيرنبيري باسكتلندا".وجاءت هذه المكالمة في وقت حساس تشهد فيه العلاقات بين وبروكسل توترا بشأن الحواجز التجارية، وقد لوحظ مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات لتهدئة التوتر التجاري مع ، منها تأجيل فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية.