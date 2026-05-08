هجوم سيبراني يستهدف نظاما تستخدمه آلاف المدارس والجامعات الأمريكية

وقال لوك كونولي، محلل التهديدات في شركة الأمن السيبراني "إيميسوفت"، إن مجموعة اختراق تدعى "شايني هانترز" أعلنت مسؤوليتها عن اختراق شركة "إنستركشر"، وهي الشركة المطورة لنظام إدارة التعلم " ". ولم تستجب شركة "إنستركشر" على الفور لطلب التعليق أو الرد على الأسئلة حول ما إذا كان النظام قد أوقف كإجراء احترازي أم لأن المتسللين تسببوا في توقفه.وذكر كونولي أن مجموعة الاختراق نشرت عبر الإنترنت أن ما يقرب من 9 آلاف مدرسة في جميع أنحاء العالم قد تضررت، مع الوصول إلى مليارات الرسائل الخاصة والسجلات الأخرى.ولم تنشر شركة "إنستركشر" عن الهجوم على حساباتها في . ويُستخدم نظامها "كانفاس" لإدارة الدرجات وملاحظات المنهج الدراسي والواجبات ومقاطع فيديو المحاضرات وغيرها.وبدأت الجامعات والمناطق التعليمية بسرعة في إخطار الطلاب وأولياء الأمور.