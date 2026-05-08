رسالة ايران لواشنطن: اذا رأيت نيوب الليث بارزة

واستشهد بقائي في منشور له على منصة "X" اليوم الجمعة ببيت شعري للمتنبي، أحد أبرز الشعراء العرب، قائلا: "إذا رأيتَ نيوبَ اللَّيثِ بارزةً فلا تَظُنَّنَّ أنَّ اللَّيثَ يبتسمُ"، في إشارة إلى أن لن تتوانى عن الرد بحزم على أي استفزاز، رغم ما قد يبدو من ضبط للنفس.وفي وقت سابق، أعلنت "سنتكوم" أن "القوات الإيرانية أطلقت صواريخ ومسيّرات وقوارب صغيرة على 3 سفن حربية أمريكية، لكنها لم تصب أيا منها"، مضيفة أن القوات الأمريكية "قضت على التهديدات واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة" عن الهجوم. لكنها أكدت أنها "لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى متمركزة ومستعدة لحماية القوات الأمريكية".من جهتها، اتهمت القوات الإيرانية ليل الخميس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في وشنّ ضربات على "مناطق مدنية" في جنوب البلاد، مؤكدة أنها ردّت عليها باستهداف سفن عسكرية أمريكية.