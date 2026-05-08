حسناء الإيرانية تظهر مجددا على الرادار

وتمكنت ثلاث ناقلات نفط إيرانية فارغة من اختراق خط الحظر البحري الأمريكي والعودة لإيران عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لباكستان، وقادرة مجتمعة على حمل 5 ملايين برميل.وذكر حساب تتبع حركة السفن في البحر "تانكر تراكرز": "على مدار اليومين الماضيين، تمكنت ثلاث ناقلات نفط إيرانية تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NITC)، وهي فارغة من الحمولة، من اختراق خط الحظر البحري الأمريكي بعد أن شقت طريقها عائدة إلى عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) لباكستان".وأضاف: "تم التأكيد على أنه تم رصد اثنتين منوأردف: "يُرجى ملاحظة أننا لا نزال ننتظر التأكيد البصري لوجود السفينة " ". تمت مشاركة هويات الناقلتين الأخريين اللتين تم تحديدهما بصريا مع عملائنا".وقد جاء في بيان "سنتكوم" بتاريخ 6 مايو الجاري: "بعد فشل طاقم سفينة حسناء في الامتثال للتحذيرات المتكررة، قامت القوات الأمريكية بتعطيل دفة الناقلة بإطلاق عدة طلقات من مدفع عيار 20 ملم من طائرة إف/إيه-18 سوبر التابعة للبحرية الأمريكية، والتي أقلعت من حاملة الطائرات يو أبراهام . لم تعد حسناء تبحر في طريقها إلى إيران".