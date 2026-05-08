وزير الخارجية الأمريكي: ننتظر اليوم الرد الإيراني بشأن المفاوضات

وقال روبيو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: إن " تحاول إرساء السلام بين وإسرائيل"، مبيناً أنه "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".واضاف أنه "من غير المقبول تحكم بالملاحة في "، مشيراً إلى أننا "ننتظر الرد الإيراني اليوم بشأن مقترحانا التفاوضية".وتابع: "عملنا على زيادة الجنود في أوروبا بعد اجتياح أوكرانيا"، موضحاً أن "الرئيس الأمريكي هو من يأخذ القرار بشأن الحرب في ".وأكمل أن "إيران تزعم الآن أنه يحق لها السيطرة على الممر البحري العالمي ولن نسمح بذلك" ،لافتاً إلى أن "ما حصل أمس مع إيران منفصل عن عملية الغضب الملحمي وإذا أطلقت علينا صواريخ فسوف نرد".بدورها، ذكرت في تصريحات، أن "هناك حاليا نحو 70 ناقلة تمنعها القوات الأمريكية من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها".