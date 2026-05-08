ايران: ردنا على المقترح الأمريكي قيد الدراسة واحداث الامس كانت انتهاك

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أن "ما حدث الليلة الماضية كان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا لوقف إطلاق النار".وأضافت الخارجية الإيرانية أن "قواتنا وجهت قوية للعدو، وسنرد بقوة على أي اعتداء أو مغامرة جديدة إذا دعت الحاجة".وأكدت الخارجية الإيرانية "نحن في حالة وقف إطلاق النار، وقواتنا في أعلى مستويات الجاهزية ونراقب التطورات بدقة".وبشأن المقترح الأمريكي، بينت الخارجية الإيرانية أنه "ردنا على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، وسنعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية".