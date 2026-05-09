ترامب يعلن إجراء "مكالمة رائعة" مع فون دير لاين.. ما علاقة إيران
المزيد
الاستخبارات الأمريكية تحدد مصير مجتبى خامنئي
دوليات
2026-05-09 | 02:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,898 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أكدت الاستخبارات الأمريكية أن المرشد الأعلى الجديد في
إيران
، مجتبى
خامنئي
، يلعب دورا في صياغة الاستراتيجية السياسية والعسكرية لطهران خلال الحرب الجارية، حسبما نقلت قناة "سي أن أن".
وتؤكد مصادر استخبارية للقناة الأمريكية أن
خامنئي
يقود البلاد عسكريا وسياسيا إلى جانب مسؤولين كبار في النظام.
وبحسب المصادر المطلعة على تلك التقديرات، فإن المعلومات تشير إلى أن مجتبى خامنئي يشارك في توجيه ملف المفاوضات مع
الولايات المتحدة
بشأن إنهاء الحرب.
وتشير المصادر إلى أن تواصل مجتبى خامنئي يتم بشكل محدود للغاية، بعيدا عن الوسائل الإلكترونية، عبر لقاءات مباشرة أو رسائل تنقل بواسطة وسطاء.
وفي سياق متصل، نقلت المصادر عن مسؤولين إيرانيين أن الرئيس
مسعود بزشكيان
عقد اجتماعا مطولا مع خامنئي، في أول لقاء معلن مع مسؤول رفيع منذ تصاعد الغموض حول قيادته، ما اعتبر محاولة لإظهار استمرار وجود مركز قرار داخل الدولة.
وتشير تقارير استخباراتية إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية لم تنهر، مع تقديرات تفيد بأن جزءا كبيرا من منصات إطلاق الصواريخ لا يزال قابلا للاستخدام، رغم الضربات الأمريكية.
كما قدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن الاقتصاد الإيراني قد يصمد عدة أشهر إضافية تحت وطأة الحصار، رغم الضغوط المتزايدة وانعكاسات ذلك على الاستقرار الداخلي.
وفي
واشنطن
، تقول
الإدارة الأمريكية
إن النظام الإيراني يعاني من "
تفكك
داخلي" يحد من قدرته على تقديم موقف تفاوضي موحد، بينما يؤكد مسؤولون أمريكيون أن استمرار العقوبات والعمليات العسكرية أدى إلى تراجع كبير في قدرات
طهران
، دون تحقيق انهيار كامل.
في المقابل، يشير مراقبون نقلت عنهم التقارير إلى أن غموض وضع القيادة في
إيران
قد يستخدم سياسيا من داخل النظام نفسه، سواء لإعادة توزيع السلطة أو لتبرير قرارات تفاوضية باسم قيادة عليا غير واضحة الحضور.
مقالات ذات صلة
الخارجية الأمريكية: مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجتبى خامنئي
13:39 | 2026-03-13
الاستخبارات الأمريكية تقدم معلومات عن مجتبى خامنئي.. "والده رفض توليه القيادة"
11:04 | 2026-03-15
إسرائيل تهدد مجدداً مجتبى خامنئي: سينتهي إذا سار على خطى أبيه
06:56 | 2026-05-03
صحيفة بريطانية تتحدث عن صحة مجتبى خامنئي: حالته حرجة
01:40 | 2026-04-07
