البحرين تعلن القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري

ووفق ما نشرت (بنا) فقد أعلنت أنه "بناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الايراني السافر، فقد تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية ".وأضافت أنه "تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون".