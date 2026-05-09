حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود اسرائيليين وجرافة D9 في مسكاف عام والعباد

وقال الحزب في بيان، انه "دفاعًا عن وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:30 السبت 09-05-2026 جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ (الإسرائيليّ) في محيط موقع العباد بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة".وأضاف في بيان ثان انه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:30 السبت 09-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ (الإسرائيليّ) قرب موقع مسكاف عام بمحلّقة انقضاضية وحققوا اصابة مؤكّدة".