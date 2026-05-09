الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً غداً

وقالت مصادر دبلوماسية إن المندوبية الدائمة للسودان عمّمت مذكرة رسمية على الدول الأعضاء دعت فيها إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الهجمات التي استهدفت وعدداً من المواقع الأخرى داخل العاصمة.ويأتي الاجتماع في ظل تصعيد عسكري متزايد، بعد استهداف مطار ومواقع مدنية وعسكرية بطائرات مسيّرة خلال الأيام الماضية، في تطور يُعد الأول من نوعه منذ أشهر.ويشهد منذ أبريل 2023 صراعاً مسلحاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفر عن أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع سقوط آلاف القتلى ونزوح ملايين المدنيين.