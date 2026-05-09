بوتين يعلن تقديم مقترح تبادل أسرى إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي ، السبت، أن بلاده قدمت مقترح تبادل أسرى إلى أوكرانيا وأرسلت قائمة تضم 500 عسكري أوكراني.

وقال في كلمة له، "بوتين أن قدمت في 5 مايو مقترح تبادل أسرى إلى كما أرسلت قائمة تضم 500 عسكري أوكراني".

وأضاف أن " تسعى بصدق إلى التوصل إلى تسوية، لكن هذا الأمر في الأول يخص وأوكرانيا"، مردفا "التيار العالمي للنخب الغربية" يحارب روسيا من خلال أيدي الأوكرانيين".

ولفت بوتين الى أن "جذور التصعيد في أوكرانيا تعود إلى محاولات كييف الانضمام إلى "، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على التعامل مع أي طرف لم يتخذ مواقف سلبية حادة ضدها، كمفاوض محتمل مع أوروبا.