صحيفة أمريكية تكشف عن إنشاء "قاعدة إسرائيلية سرية" في العراق

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بينها مسؤولون أميركيون، "أُقيمت القاعدة قبيل اندلاع الحرب بعلم ، وضمَّت قوات خاصة وشكّلت مركزاً لوجيستياً لسلاح الجو الإسرائيلي، كما تمركزت فيها فرق للبحث والإنقاذ تحسّباً لإسقاط طيارين إسرائيليين خلال العمليات، إلا أنّ ذلك لم يحدث".

وأضافت "عندما أُسقطت مقاتلة أميركية من طراز F-15 قرب أصفهان، عرضت المساعدة، لكن القوات الأميركية تولّت بنفسها إنقاذ الطيارين، فيما نفّذت إسرائيل غارات جوية لحماية عملية الإنقاذ".



وترى المصادر أنّ "القاعدة السرّية ساعدت إسرائيل على تقليص المسافة مع ساحة العمليات، ما أتاح تنفيذ مهمات إنقاذ وتدخل سريع، إضافة إلى وجود نخبة من الإسرائيلي مدرّبة على تنفيذ عمليات كوماندوز داخل أراضي العدو".



وقال ، مدير الأبحاث في شركة "هورايزن إنغايج" الاستشارية: "من الطبيعي قبل أي عملية عسكرية أن تتم عمليات استطلاع وإنشاء مواقع من هذا النوع".



وأضاف أنّ " العراقية، الشاسعة وقليلة السكان، تُعدّ بيئة مثالية لإقامة قواعد موقتة"، مشيراً إلى أنّ " الأميركية استخدمت المنطقة نفسها خلال عملياتها ضد نظام عامي 1991 و2003".



ولفت إلى أنّ "سكان العراقية اعتادوا على مشاهدة تحركات غامضة، من نشاطات تنظيم " " إلى فرق العمليات الخاصة، ما دفع كثيرين إلى تجنّب الاقتراب من تلك المناطق"، كما كشف أنّ "سكاناً محليين أبلغوه عن رصد نشاط مكثف للمروحيات خلال الحرب الحالية".