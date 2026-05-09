رئيس وزراء اسكتلندا يدعو إلى الاستقلال قبل الانتخابات
المزيد
أزمة الطاقة العالمية تصل الى القطب الجنوبي
دوليات
2026-05-09 | 15:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
294 شوهد
تعرضت سفينة جنوب أفريقية متجهة إلى جزيرة في شبه القارة القطبية الجنوبية لإعادة إمداد العلماء بالوقود ووسائل الإعاشة للتأخير بسبب اضطرابات في إمدادات الوقود ناجمة عن الحرب في
إيران
.
وأفادت وزارة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة في
جنوب أفريقيا
، بصفتها الجهة المالكة للسفينة "إس إيه أغولهاس 2"، بتأجيل مغادرة كاسحة الجليد المخصصة للإمداد القطبي من ميناء كيب تاون، والتي كان مقررا انطلاقها في أبريل المنصرم، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السبب الرئيسي وراء هذا التأخير يكمن في تعذر تأمين إمدادات الوقود اللازمة في الوقت المحدد.
وعزت الوزارة هذا الخلل اللوجستي إلى النقص العالمي في مشتقات الوقود، والناتج بشكل مباشر عن التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط. وتتطلب العمليات القطبية نوعا نادرا من
الديزل
القطبي المصمم لمقاومة التجمد في درجات الحرارة المتدنية للغاية، وهو الصنف الذي تأثرت سلاسل توريده بإغلاق
مضيق هرمز
واضطراب تدفقات
الطاقة العالمية
.
ووفقا للوزارة ووكالة "بلومبرغ" للأنباء، فقد وصلت شحنة من هذا الوقود الخاص مؤخرا إلى مصفاة كيب تاون، حيث تخضع حاليا لعمليات المزج والاختبارات الفنية النهائية، ومن المتوقع تزويد السفينة بها خلال اليومين القادمين لاستئناف رحلتها.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد خطر فوري على فريق محطة الأبحاث في جزيرة ماريون، إذ تتوافر احتياطيات وقود تكفي لتسعة أيام إضافية، إلى جانب مخزونات غذائية تكفي لمدة شهرين.
لكن التأخير يقلص الفترة الزمنية المتاحة لإعادة تموين القاعدة، في مؤشر جديد على تداعيات اضطرابات أسواق الطاقة العالمية الناتجة فعليا عن إغلاق مضيق هرمز، والتي امتد تأثيرها حتى إلى أكثر المناطق عزلة في العالم.
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
Live Talk
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
ناس وناس
سوق الرمادي في الأنبار - الحلقة ٣٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-07
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
