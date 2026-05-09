الداخلية السورية تعلن اعتقال لواء مقرب من بشار الأسد

وقالت الداخلية السورية في بيان لها: "نجحت الأمن الداخلي، بالتعاون مع ، عبر عملية أمنية خاطفة، في إلقاء القبض على اللواء المجرم وجيه علي العبد الله، الذي شغل لثلاثة عشر عاما منصب مدير العسكرية للمجرم الفار ".

وجسب البيان، "يُعد المذكور أحد أركان الدائرة الضيقة للنظام البائد، والمسؤول المباشر عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين السوريين طيلة فترة خدمته في القصر الجمهوري".



وتابع البيان: "كشفت سجلات التحقيق أن المذكور تولى مهامه في مكتب الشؤون العسكرية منذ عام 2005 واستمر فيه حتى عام 2018، وهي الحقبة الأكثر دموية في تاريخ البلاد".