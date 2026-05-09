في مصر.. اعتقال رجل أعمال هارب من 700 سنة سجن

وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن المتهم رجل الأعمال صادر ضده 278 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي مدد حبس تصل إلى نحو 700 سنة سجن.وأوضحت المصادر أنه جرى اقتياد المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق واستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.وكان رجل الأعمال هذا مطلوبا منذ فترة طويلة وكثفت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها خلال الفترة الماضية لضبطه وتقديمه للعدالة، حيث استغل شهرته وامتلاكه لسلسلة صيدليات في النصب على عدد كبير من الضحايا، حيث كان يستولي على أموالهم بدعوى استثمارها وتحقيق عوائد مالية مرتفعة، وفق المصادر.