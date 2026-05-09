رئيس وزراء اسكتلندا يدعو إلى الاستقلال قبل الانتخابات

وقال سويني: " يندفع الآن نحو داونينغ ستريت، واحتمال تشكيل حكومة بقيادة حزب الإصلاح هو الأرجح".وجاءت هذه التصريحات بعد نشر نتائج الانتخابات المحلية والإقليمية التي أجريت الخميس، وأظهرت تحقيق حزب الإصلاح اليميني الذي يتزعمه فاراج نتائج إيجابية مفاجئة في انتخابات برلماني اسكتلندا وويلز لأول مرة.وأضاف: "ما ينتظرنا هو احتمال أن يكون فاراج المقبل للمملكة المتحدة، رغم أن الانتخابات العامة في المملكة لن تجرى قبل عام 2029".وشدد سويني "نحن بحاجة إلى الحماية التي يوفرها الاستقلال من التأثير الناتج من انتخاب حكومة بقيادة فاراج".وقد أصبح الاسكتلندي بزعامة سويني مجددا أكبر حزب في المكون من 129 مقعدا، بعدما فاز بـ58 مقعدا في انتخابات الخميس.لكن نتيجة الحزب لا تمنحه الغالبية البرلمانية المطلقة، وتعادل حزب الإصلاح مع بحصول كل منهما على 17 مقعدا.وفي أمام أنصاره في إدنبره، أورد سويني إن فاراج تحدث عن إلغاء البرلمان الاسكتلندي، وقال: "من الضروري أن نتحد في اسكتلندا لضمان أن يكون برلماننا محصنا تماما ضد فاراج".وأضاف: "هذا يعني امتلاك السلطة قبل عام 2029 لتقرير مستقبلنا الدستوري بأنفسنا بدون أن يتمكن فاراج من منعنا".