تحذير يخص موسم الحج المقبل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
09:00 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو إلى الاستقلال قبل الانتخابات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563577-639139882234155776.jpeg
تحذير يخص موسم الحج المقبل
دوليات
2026-05-10 | 01:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,860 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
كشفت دراسة جديدة أن موسم
الحج
أصبح يشكل خطرا متزايدا على حياة الحجاج بسبب تغير المناخ.
فخلال موسم حج عام 2024، تجاوزت الحرارة والرطوبة الشديدة حدود قدرة الجسم البشري على البقاء، حتى لدى الشباب الأصحاء.
ووفقا للدراسة التي قادها الباحث
عطا الله
، بالتعاون مع مركز خدمات الطقس والمناخ في إسلام آباد، ومنظمة "تحليلات المناخ" في
برلين
، فإن يوم 17 حزيران 2024 شهد أربع ساعات متواصلة تجاوز فيها التأثير المشترك للحرارة والرطوبة حد البقاء الآمن.
وفي مثل هذه الظروف، لا يستطيع الجسم تبريد نفسه من خلال التعرق وحده، ما يجعل أي تعرض طويل لأشعة الشمس دون تبريد مهددا للحياة.
وقد بلغت درجة الحرارة 51.8 درجة مئوية في
المسجد الحرام
، وتزامن ذلك مع الإبلاغ عن نحو 1300 حالة وفاة خلال أيام
الحج
الخمسة.
ويؤدي ملايين
المسلمين
كل عام مناسك الحج التي تفرضها
الشريعة
الإسلامية على كل قادر مرة واحدة في العمر، وتتم معظم طقوسها في العراء، مثل الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت في منى ومزدلفة ورمي الجمرات.
ورغم أن بعض التعديلات جرى تنفيذها لحماية الحجاج، مثل نقل السعي إلى أماكن مكيفة وبناء مظلات دائمة في منى، يرى الباحثون أن هذه الإجراءات غير كافية إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع.
وقال الباحثون خلال تقديم نتائجهم في الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض لعام 2026 (المنعقدة 3-8 ايار 2026): "تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح يؤثر على الممارسات الدينية وصحة الإنسان والتجمعات البشرية على نطاق عالمي. وبالنسبة للحج، أحد أكثر الرحلات قدسية وإجهادا بدنيا في العالم، فإن التهديد حاد وشديد ومتزايد".
ويشير الباحثون إلى أن التقويم الإسلامي يعتمد على الدورة القمرية، ولهذا يتقدم الحج بمعدل 11 إلى 12 يوما كل عام مقارنة بالتقويم الميلادي. ولحسن الحظ، سيصادف الحج المواسم الأكثر برودة نسبيا خلال العشرين إلى الثلاثين سنة القادمة، لكن اعتبارا من عام 2050 تقريبا، سيعود ليتزامن مع فترات أكثر حرارة، ما يزيد من خطورته.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الوائلي: موسم الحج الحالي من أفضل المواسم تنظيماً وانسيابية
06:50 | 2026-04-26
غرامات ضخمة وأحكام سجن شديدة للمخالفين في موسم الحج
11:55 | 2026-04-22
هيئة الحج تعلن الاستعداد الكامل لموسم الحج وتؤكد: التفويج سيكون برياً
08:14 | 2026-04-15
هيئة الحج تصدر بيانا يخص حصة الدولار للحجاج
04:20 | 2026-04-16
موسم
الحج
السومرية نيوز
المسجد الحرام
سومرية نيوز
السومرية
عطا الله
المسلمين
الإسلام
الشريعة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الامطار والاتربة تعود.. وجزء من برد الشتاء يحل الاربعاء
محليات
46.46%
02:18 | 2026-05-09
الامطار والاتربة تعود.. وجزء من برد الشتاء يحل الاربعاء
02:18 | 2026-05-09
بداية موفقة لاسعار العملة الخضراء في العراق مع اسبوع جديد
اقتصاد
19.52%
04:33 | 2026-05-09
بداية موفقة لاسعار العملة الخضراء في العراق مع اسبوع جديد
04:33 | 2026-05-09
الاستخبارات الأمريكية تحدد مصير مجتبى خامنئي
دوليات
17.28%
02:34 | 2026-05-09
الاستخبارات الأمريكية تحدد مصير مجتبى خامنئي
02:34 | 2026-05-09
اختراق تشكيل بعثي واسقاط قياداته.. عبر بث مباشر
محليات
16.74%
10:09 | 2026-05-08
اختراق تشكيل بعثي واسقاط قياداته.. عبر بث مباشر
10:09 | 2026-05-08
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
Live Talk
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
Live Talk
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
Live Talk
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
Live Talk
مدرس يحول الأرقام إلى محتوى يلهم الآلاف - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-07
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
عشرين
حكومة الزيدي… قرار دولة لو صفقة كتل؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
صباحكم أحلى مع سلمى
هاني شاكر 4-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-04
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
استديو Noon
الحفاظ على الحمام 3-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-03
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
اخترنا لك
حزب الله: نلمس توجهاً لدى عون وسلام لـ"تصويب" التفاوض.. ونحذر من التنازل
07:40 | 2026-05-10
الإمارات تعلن التصدي لمسيرتين قادمتين من إيران
07:00 | 2026-05-10
سوريا.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
06:52 | 2026-05-10
قطر تعلن تعرض سفينة بضائع في المياه الإقليمية لاستهداف مسيرة
06:30 | 2026-05-10
الكويت تعلن التصدي لهجوم بمسيرات فجر اليوم
05:37 | 2026-05-10
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو إلى الاستقلال قبل الانتخابات
18:25 | 2026-05-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.