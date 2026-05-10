الكويت تعلن التصدي لهجوم بمسيرات فجر اليوم

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العطوان، في بيان صحفي، إن "القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم، عددًا من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي ، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة".وأكد "جاهزية القوات المسلحة الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين".