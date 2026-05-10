رئيس وزراء اسكتلندا يدعو إلى الاستقلال قبل الانتخابات
المزيد
سوريا.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
دوليات
2026-05-10 | 06:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
217 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أقرت
محكمة الجنايات
الرابعة في دمشق تجريد "
بشار
وماهر الأسد" من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.
وجاءت قرارات المحكمة في نهاية الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب لدوره في عهد النظام السابق.
وأقرت
المحكمة الجنائية
توجيه عددا من التهم من بينها "القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري" للمتهم عاطف نجيب، وذلك خلال جلسة المحاكمة الثانية في القصر العدلي اليوم بدمشق.
وفي حزمة الاتهامات، شملت قرارات
محكمة الجنايات
الرابعة بدمشق تجريد
وزير الدفاع
السوري الأسبق فهد جاسم الفريج، والأشخاص: محمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.
وخلال الجلسة، أقر القاضي
فخر الدين
العريان وقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة خلال جلسة محاكمة عاطف نجيب في خطوة أريد من ورائها حماية الشهود والحفاظ على سرية معلومات حساسة قد يسهم كشفها في عرقلة عملية التحقيق والمحاكمة.
وعلى الفور طلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة على أن تبقى الجلسة علنية "بمن حضر" من ممثلي الادعاء والنيابة العامة فيما يتولى إعلام وزارة العدل تسجيل وقائع الجلسة.
ويسمح القرار في وقت لاحق بإتاحة التسجيلات بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية، على أن تعرض فقط على المتهم والحاضرين داخل الجلسة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه قسم من السوريين بالمحاكمات العلنية لرموز النظام السابق ودورها في تحقيق العدالة المنشودة لذوي الضحايا يتهم آخرون هذه المحاكمات بأنها أخذت طابعا استعراضيا شابه الكثير من الملاحظات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المتهمين وخصوصياتهم حتى لو ثبت اتهامهم بالقضايا الموجهة إليهم.
