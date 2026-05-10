الإمارات تعلن التصدي لمسيرتين قادمتين من إيران

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت المسيرتين وتفادت وصولهما إلى أهدافهما، مشيرة إلى عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات أو أضرار مادية خلال الساعات الماضية جراء هذه المحاولة الفاشلة.كشف البيان عن حجم التحديات التي واجهتها الدفاعات الجوية الإماراتية منذ بداية ما وصفته بـ"الهجمات الإيرانية الصارخة"، حيث نجحت في التعامل مع ترسانة ضخمة من المقذوفات، شملت:551 صاروخاً باليستياً.29 صاروخ كروز.2265 طائرة بدون (مسيرة).استعرضت الوزارة التقرير التراكمي للضحايا منذ اندلاع الأزمة، والذي جاء كالتالي:الشهداء العسكريون: شهيدان من القوات المسلحة، بالإضافة إلى شهيد مدني مغربي متعاقد مع الجيش.القتلى المدنيون: 10 أشخاص من جنسيات مختلفة (باكستانية، نيبالية، بنغلاديشية، فلسطينية، هندية، ومصرية).الإصابات: بلغ العدد الإجمالي للجرحى 230 مصاباً من جنسيات متعددة شملت مواطنين ومقيمين من (مصر، ، إثيوبيا، ، الهند، ، ، ، ، السويد، ، وآخرين).واختتمت بيانها بالتأكيد على أنها لا تزال في حالة استنفار وجاهزية تامة للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مشددة على أنها "ستواجه بحزم كل ما يهدف إلى تقويض أمن البلاد، بما يضمن حماية سيادتها واستقرارها، والحفاظ على مقدراتها الوطنية ومصالح مواطنيها والمقيمين على أرضها".