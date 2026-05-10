أكد النائب اللبناني على ضرورة أن يلتزم "العدو الإسرائيلي" بوقف إطلاق النار ووضع حد لحريته بالحركة بغطاء أمريكي، كشرط للتفاوض مع .وأضاف : "السلطة في قد أعلنت مرارا أنها لن تفاوض تحت النيران ولكنها تمضي إلى التفاوض مع إسرائيل في ظل تنامي حملات القتل والتدمير التي يمارسها العدو الإسرائيلي".وأردف النائب اللبناني: "مرة جديدة تستعد السلطة إلى المشاركة في جولة مفاوضات مباشرة مع رفع مستوى المشاركة بالوفد التفاوضي في ظل تنامي التصعيد الإسرائيلي جنوبا وصولا إلى استهداف الضاحية الجنوبية".واختتم: "ذهاب السلطة لجولة مفاوضات جديدة يكشف أن موقفها مجرد كلام فارغ لا مصداقية له".ويوم أمس، أفادت مصادر لبنانية بأن "‏مطالب الجانب اللبناني، في التفاوض مع إسرائيل بوساطة ، تتضمن فتح مسار واضح لإعادة الإعمار في الجنوب وإعادة الأسرى.وأشارت المصادر إلى أن المطالب تتضمن الضغط باتجاه انسحاب إسرائيل من الجنوب، تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف الضربات والخروقات الإسرائيلية.