بيع الدمية "الأكثر رعبا في العالم"

شهد أحد المزادات في مقاطعة ديربيشاير بيع دمية خشبية تعود إلى مطلع الـ19، وتوصف بأنها "الأكثر رعبا في العالم" بـ3 آلاف جنيه إسترليني.

وكان القائمون على المزاد يتوقعون أن يتراوح سعرها بين 300 جنيه فقط، لكن إقبال هواة الجمع على اقتنائها رفع السعر عشرة أضعاف، لتباع في النهاية لهواة جمع خاصين.

واللافت أن الدمية الخشبية حافظت بالكامل على زيّها الأصلي، مما زاد من قيمتها التاريخية وجاذبيتها لدى المهتمين بمقتنيات التاسع عشر.