نتنياهو: الحرب ضد إيران لم تنته ويجب انتزاع اليورانيوم المخصب

وفي مقابلة أجراها مع شبكة " " الأمريكية أكد نتنياهو، أن الحرب ضد "حققت إنجازات هامة لكنها لم تنته ولم تبلغ غايتها النهائية بعد"، قائلا: "أعتقد أنها حققت الكثير، لكنها لم تنته بعد، لأن ثمة مواد نووية لا تزال موجودة — يورانيوم مخصب يجب إخراجه من إيران".

وأضاف "لا تزال هناك منشآت تخصيب يجب تعطيلها. ولا تزال هناك قوى وكيلة تدعمها إيران. ولا تزال هناك صواريخ باليستية يعتزمون إنتاجها. لقد قلصنا قدراتهم إلى حد كبير، لكن كل ذلك لا يزال قائما، وثمة عمل ينبغي إنجازه".

وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع هذه الكميات، قال نتنياهو بوضوح: "عليك أن تدخل وتأخذها"، معتبرا أن إخراج تلك المواد عبر تسوية تفاوضية سيكون "السبيل الأفضل"، غير أنه رفض الإفصاح عما ستؤول إليه الأمور في حال تعذر التوصل إلى اتفاق، قائلا: "لن أحدد جدولا زمنيا لذلك، لكنني أقول إنها مهمة بالغة الأهمية".