واشنطن: ترامب قد يستأنف العمليات العسكرية ضد إيران

وأضاف والتز وفق قناة ABC: "إنه يمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة قبل العودة إلى العمليات العسكرية، لكنه مستعد تمامًا للقيام بذلك".وبدأت وإسرائيل في 28 شباط الماضي بشن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية.وفي 8 نيسان الماضي، أعلنت وطهران وقف إطلاق النار، وجاءت المفاوضات التي عُقدت بعد ذلك في دون نتيجة تذكر، ودون ورود أنباء عن استئناف العمليات العسكرية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، في حين تستمر مفاوضات غير مباشرة لإنهاء النزاع عبر باكستان، التي تلعب دورا محوريا في تقريب خطوط التسوية بين الطرفين.وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "إرنا" أن أرسلت اليوم الأحد عبر الوسيط الباكستاني ردها إلى واشنطن على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب.ويوم أمس، قال الرئيس الأمريكي في تصريح لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إنه لا يرغب بالتعليق على رسالة الرد الإيرانية الأخيرة.وبحسب مراقبين، فإن جواب يشير إلى عدم رضاه إما عن تأخر الرد الإيراني، أو عن فحوى الرد المتوقع، ما يدلل على استمرار الغموض حول مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران ويفتح الباب أمام استئناف القتال.