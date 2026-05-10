ترمب: إيران لن تضحك علينا بعد الآن

أكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الأحد، أن لن تضحك على بلاده بعد الآن.

وقال في كلمة له، " ظلت تمارس ألاعيب مع وبقية العالم طوال 47 عاما، إيران لن تضحك علينا بعد الآن".

وأضاف "الأموال التي حصلت عليها إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لن تحصل على مثلها مجددا أبدا"، مردفا "على مدى 47 عاما دأب الإيرانيون على مماطلتنا وإبقائنا في حالة انتظار".



وفي 8 نيسان الماضي، أعلنت وطهران وقف إطلاق النار، وجاءت المفاوضات التي عُقدت بعد ذلك في دون نتيجة تذكر، ودون ورود أنباء عن استئناف العمليات العسكرية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، في حين تستمر مفاوضات غير مباشرة لإنهاء النزاع عبر باكستان، التي تلعب دورا محوريا في تقريب خطوط التسوية بين الطرفين.