روسيا: أمريكا لا يمكنها الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني

وكتب بوشكوف في قناته على "تلغرام": " يمكنها المراقبة، لكنها لا يمكنها الاستيلاء على اليورانيوم المخصب دون موافقة ".وأشار بوشكوف في هذا السياق إلى تصريحات بأن الولايات المتحدة تعرف أين تخزن إيران موادها النووية، وأنها تراقب هذه المواقع عبر الاستخبارات الفضائية، و"في مرحلة معينة ستستولي على اليورانيوم المخصب من إيران".وأوضح السيناتور: "هذا الطرح يبدو كطرح الواثق من نفسه أكثر من اللازم. إن استخراج المواد النووية ونقلها بأمان في ظروف العمليات العسكرية أمر شبه مستحيل عمليا. لهذا نحتاج إلى سلام، وإلى اتفاقية لنقل اليورانيوم المخصب، وخطة عمل مفصلة مع ، وموافقة مطلقة وتعاون من الطرف المتخلي عن المواد النووية، أي إيران"، ووفقا لبوشكوف، لا يتوفر أي من هذه الشروط الأربعة اليوم.