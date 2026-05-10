القوات الأمريكية تكثف طلعاتها الاستخباراتية قبالة كوبا

وجاء في تقرير الشبكة: "ارتفع عدد رحلات أجهزة الاستخبارات العسكرية الأمريكية قبالة سواحل كوبا بشكل حاد".وأضافت أنه، خاصة منذ 4 فبراير، نفذت البحرية والقوات الجوية الأمريكية ما لا يقل عن 25 طلعة استخباراتية من هذا القبيل باستخدام طائرات مأهولة وطائرات بدون ، معظمها بالقرب من وسانتياغو دي كوبا، وكانت غالبية الطلعات من نصيب طائرات الدورية البحرية P-8A Poseidon وطائرات RC-135V Rivet Joint.يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد وقع في 29 يناير الماضي مرسوما يسمح بفرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تزود كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ بسبب ما وصفه بالتهديد الكوبي المزعوم للأمن القومي الأمريكي.وأعلنت الحكومة الكوبية أن تسعى، عبر حصار موارد الطاقة، إلى خنق الاقتصاد الكوبي وجعل ظروف معيشة سكان الجزيرة لا تطاق.