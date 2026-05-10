تفاصيل الرد الإيراني على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب

كشفت صحيفة " جورنال" نقلا عن عن مصادر مطلعة، تفاصيل الرد الإيراني على مقترح ، بخصوص التوصل لاتفاق بين الطرفين حول الملف النووي ومضيق هرمز وإنهاء الحرب.

وتضمنت أبرز النقاط التي أوردتها "وول " نقلا عن مصادر مطلعة بخصوص الرد الإيراني، " أرسلت رسميا ردا متعدد الصفحات على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي، الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية أيضا بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب".

كما تضمن الرد أن "إيران تقترح إنهاء القتال وبدء فتح تدريجيا تزامنا مع رفع الحصار الأمريكي، إيران تقترح ترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة غير ، الرد الإيراني يطالب بضمانات تكفل إعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات، إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عاما، الرد الإيراني يرفض تفكيك المنشآت النووية".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "إرنا" أن إيران أرسلت اليوم الأحد عبر الوسيط الباكستاني ردها إلى على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب.



وهدد الرئيس الأمريكي بمواصلة الهجمات العسكرية على إيران لأسبوعين إضافيين، مؤكدا أن القوات الأمريكية حققت نحو 70% من أهدافها المحددة مسبقا.



كما هدد بتدمير أي جهة تحاول الاقتراب من مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب المدفونة تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن "قوة " تقوم بمراقبتها باستمرار.