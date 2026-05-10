ترامب يعلق عى الرد الإيراني: لم يعجبني وهو مرفوض

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الأحد، أن الرد الإيراني على مقترح بلاده بخصوص التوصل لاتفاق بين الطرفين لم يعجبه، مؤكداً أنه مرفوض.

وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال، "الرد الإيراني لم يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا"، مضيفا " رد غير مقبول، رد إيران مرفوض".

الى ذلك، لفت ترامب في تصريح نقله موقع "أكسيوس"، "ناقشت مع نتنياهو رد إيران"، مضيفا "المفاوضات مع إيران مسؤوليتي وليس أي شخص آخر".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "إرنا" أن إيران أرسلت اليوم الأحد عبر الوسيط الباكستاني ردها إلى على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب.

وهدد الرئيس الأمريكي بمواصلة الهجمات العسكرية على إيران لأسبوعين إضافيين، مؤكدا أن القوات الأمريكية حققت نحو 70% من أهدافها المحددة مسبقا.

كما هدد بتدمير أي جهة تحاول الاقتراب من مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب المدفونة تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن "قوة " تقوم بمراقبتها باستمرار.