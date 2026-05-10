العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين في المغرب

وجاء في بيان للجيش "أسفرت عمليات البحث المكثفة، التي باشرتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مشترك مع القوات الأمريكية، عن العثور وانتشال أحد الجنديين الأمريكيين المشاركين في تمرين الأسد الإفريقي 2026، والمفقودين منذ 2 مايو 2026 على مستوى منحدر صخري بمنطقة كاب درعة، وذلك يوم 9 مايو 2026".

وكانت الرفات التي تم العثور عليها تخص الملازم أول، كندريك لامونت كي جونيور، وهو ضابط مدفعية دفاع جوي (14 أيه)، يبلغ من العمر 27 عاما، وكان أحد عسكريين أمريكيين اثنين سقطا من منحدر أثناء رحلة استجمام ترفيهية في وهما خارج الخدمة، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".



وقد تم الإبلاغ عن فقدان العسكريين الأمريكيين في 2 مايو بعد مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي"، وهي مناورات عسكرية سنوية متعددة الجنسيات جرت في المغرب.