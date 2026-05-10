إيران تعلق على رفض ترامب لردها بشأن إنهاء الحرب

وقال المصدر: "لقد شاهدنا للتو رد فعل ما يُسمى رئيس على رد ".وأضاف: "لا يهمنا ذلك، فليس هناك من في إيران من يضع خطة لإرضاء ".وشدد على أنه "يجب على فريق التفاوض وضع خطة تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، وعندما لا يرضى عنها ترامب، فغالبا ما يكون ذلك أفضل"، وختم قائلا: "ترامب لا يحب الواقع بتاتا ولهذا السبب يستمر في الخسارة أمام إيران".وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الأحد، رفضه للرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي، مؤكدا أنه "لا يعجبه" ومرفوض تماما.وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "لقد قرأت للتو رد ما يُسمى بـ'ممثلي' إيران. لا يُعجبني هذا الرد، بل هو مرفوض تماما! شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية أن سلمت ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسيط الباكستاني، وأكد مسؤولون باكستانيون مشاركون في المحادثات أنهم تلقوا الرد الإيراني وأرسلوه إلى الولايات المتحدة.