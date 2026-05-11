ما هي "الوصايا العشر" للمرشد الإيراني؟

وذكرت وكالة أنباء "فارس" النقاط التي حددها المرشد وشملت الوجود الأمريكي والأجانب في أراضي ودول ، بالإضافة إلى "إزالة سوء استغلال ".وكتبت "فارس" النقاط التالية:-يُعدّ وجود الأمريكيين وتمركزهم في أراضي دول الخليج الفارسي العامل الأهم في انعدام الأمن في المنطقة.-عجز القواعد الأمريكية عن ضمان أمنها.-مستقبل مشرق لمنطقة الخليج الفارسي، بعيدًا عن ، وفي خدمة تقدم ورفاهية ورخاء شعوبها.-مصيرنا مشترك مع جيراننا في مياه الخليج الفارسي وبحر عُمان.-لا مكان للأجانب الأشرار في الخليج الفارسي إلا في أعماق مياهه.-سلسلة انتصارات في الخليج الفارسي، طليعة نظام جديد في المنطقة والعالم.-تأمين منطقة الخليج الفارسي بشكل عملي لنجاح إدارة لمضيق هرمز.-إزالة ارضيات سوء استغلال العدو لمضيق هرمز.-ضمان راحة وتقدم شعوب المنطقة بالقواعد القانونية وتطبيق الإدارة الجديدة لمضيق هرمز.-ابتهاج قلوب الشعب الإيراني بالفوائد الاقتصادية الناجمة عن الإدارة الجديدة لمضيق هرمز.